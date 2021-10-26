Заблудившихся иностранцев нашли спасатели в Тавушской области

Двое иностранцев, приехавших из Венесуэлы, заблудились в лесу в Тавушской области, об этом передает МЧС Армении.

Накануне в 22:19 (21:19 мск) спасатели получили сигнал о том, что в лесу у зоны отдыха "Парз лич" потерялись двое иностранных граждан.

На место событий выехал один боевой расчет. Поиски спасателям пришлось вести пешком, так как дорога была в слишком плохом состоянии. В общей сложности они прошли около 9 км пешком.

В результате иностранцы, граждане Венесуэлы 1960 и 1975 г. р., были найдены в 5 км от зоны отдыха "Парз лич" и сопровождены в безопасное место.