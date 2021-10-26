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В сборной России по футболу с Кипром и Хорватией сразятся три игрока "Ростова"

В сборной России по футболу с Кипром и Хорватией сразятся три игрока &quot;Ростова&quot;

Три игрока футбольного клуба "Ростов" вызваны в сборную России.

Речь идет о защитнике ФК "Ростов" Максиме Осипенко, а также полузащитниках Даниле Глебове и Дмитрии Полозе, - следует из опубликованного на сайте российского футбольного союза списка, передает "АиФ-Ростов".

Максим Осипенко получает третий вызов, Данил Глебов уже сыграл в матчах со Словакией и Словенией, а Дмитрий Полоз попал в состав национальной команды впервые с 2018 года.

Напомним, игры состоятся 11 и 14 ноября, российская сборная встретится с игроками из Кипра и Хорватии.

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