Рецидивист обманул жителей Северной Осетии обещаниями дать кредит

Североосетинские полицейские поймали в Крыму серийного мошенника. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

В нем говорится, что трое жителей республики перевели на счет преступника, пообещавшего им помощь в оформлении кредита, в общей сложности около 160 тыс рублей.

Каждый раз мужчина применял один и тот же сценарий. Втираясь в доверие людей, которым необходима финансовая помощь, он обещал помочь им в оформлении кредитов с минимальным процентом. Затем злоумышленник уточнял, что для этого нужно перевести на некий счет крупные суммы денег, которые якобы понадобятся для оплаты банковских услуг.

"После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь с клиентами и сменил номер телефона. Кредиты оформлены не были, так же, как и не были возвращены потраченные денежные средства", - отметили в полиции.

Стражи порядка отследили все транзакции по счету подозреваемого и установили его личные данные.

В результате мошенника удалось задержать в Крыму - им оказался ранее судимый за незаконное пересечение госграницы РФ 40-летний житель Самарской области, он признался в содеянном и был доставлен в Следственный отдел ОМВД России по Правобережному району для процессуальных действий.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".