В Грузии выявили еще 4 762 случая коронавируса

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 4 762 человек, за сутки проведено 48 090 тестов, из них 35 647 на антиген и 12 443 ПЦР-теста.

Общее число инфицированных достигло, согласно данным официального сайта StopCov, 698 944 человек.

За сутки вылечились 3 953 человека, за все время - 639 564. Умерли за сутки 43 инфицированных ковидом, с начала пандемии - 9 831.

Показатель инфицирования за сутки составил 9,9%, за последние 14 дней - 9,05%.

В карантине находится 51 человек, в стационарах наблюдаются 6 186, в ковид-гостиницах остаются 975.