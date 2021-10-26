44 дня Отечественной войны Азербайджана: день тридцатый, 26 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В тридцатый день войны, 26 октября, введенное накануне перемирие продержалось всего пять минут. В это время были возобновлены обстрелы населенных пунктов Тертерского района. Также начались артиллерийские удары ВС Армении по приграничным населенным пунктам Азербайджана. Стало известно, что армия Ирана готова ответить Армении в случае попадания армянских снарядов на иранскую территорию.

В МИД РФ заявили о недопустимости военного решения армяно-азербайджанского конфликта. В Баку сообщили, что азербайджанские власти окажут поддержку мирному населению Карабаха и отказавшимся воевать оккупантам. В ответ захватчики обстреляли прифронтовой Агджабединский район АР.

Азербайджан отчитался об ускоренном проведении электричества на освобожденные земли, также началась прокладка газопроводов. В Армении за поражения оккупационных войск был лишен должности глава армянской погранслужбы.

Появился фотодокумент, свидетельствующий, что армянские военные переодеваются в азербайджанскую форму. Число погибших под обстрелами оккупантов мирных жителей Азербайджана достигло 65 человек. В Канаде вновь прошла акция в поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Освободительная армия Азербайджана продолжила ликвидировать беспилотники захватчиков. Весь день с оккупированных территорий продолжались артиллерийские и ракетные обстрелы Тертерского района, в том числе из РСЗО "Смерч", одна из ракет была перехвачена. В селе Гарадаглы Агдамского района под ударом оказалась школа.

Вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к "болезненным уступкам". При этом его супруга сообщила, что "уходит на фронт". Были опубликованы видеодокументы о состоянии освобожденного села Падар Губадлинского района, затем - освобожденного села Ханлыг в том же районе.

Суммарно за сутки по населенным пунктам Азербайджана ВС Армении выпустили более 200 снарядов и ракет. В Дашкесанском районе армянские снаряды подожгли лес.

Появилось первое скандальное видео, на котором прибывшие на фронт подкрепления оккупантов жалуются на полную неорганизованность армии, вскоре было опубликовано второе аналогичное видео с жалобами. Тогда же Минобороны Армении подтвердило освобождение от армянской оккупации города Губадлы.

Поздно вечером были опубликованы видеодокументы о состоянии освобожденного города Губадлы.

Таким образом, в тридцатый день войны освободительная азербайджанская армия, закрепившись на всем освобожденном юге вплоть до Губадлинского района, готовила контрнаступление на Лачин с целью перерезать последнюю дорогу снабжения оккупантов на захваченных землях. В оккупационных войсках к этому времени уже царил хаос, прибывавшими в зону боевых действий резервами не только никто не командовал, но и не занимался в целом, из-за чего начались бесконтрольные публикации в армянском секторе соцсетей роликов об истинном положении дел на фронте. Ереван пытался компенсировать это усилением артиллерийских ударов по Тертеру и другим прифронтовым и приграничным населенным пунктам Азербайджана.