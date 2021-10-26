Карпин вновь не вызвал Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал расширенный состав на отборочные матчи ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии.

В заявку вошли:

Голкиперы: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Илья Лантратов ("Химки"), Матвей Сафонов ("Краснодар") и Никита Хайкин ("Будё-Глимт", Норвегия);

Защитники: Арсен Адамов ("Урал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев, Даниил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все - "Зенит"), Максим Осипенко ("Ростов"), Сергей Терехов ("Сочи"), Илья Самошников ("Рубин");

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все - "Локомотив"), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба - ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все - "Зенит"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо"), Алексей Ионов, Александр Черников (оба - "Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба - "Ростов"), Роман Ежов ("Крылья Советов");

Форварды: Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо"), Гамид Агаларов ("Уфа"), Иван Сергеев ("Крылья Советов").

Стоит отметить, что в расширенном списке отсутствует нападающий "Зенита" Артем Дзюба, который в октябре отказался от участия в сборной сам. До этого он не был вызван на сентябрьские игры из-за плохих кондиций,