В Узбекистане дали "зеленый свет" вакцине "Спутник Лайт"

Власти Узбекистана готовы использовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" для иммунизации населения. Препарат оценили как удобный и полезный, об этом сообщил глава службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Баходыр Юсупалиев, пишет РИА Новости.

"Мы готовы использовать и "Спутник Лайт" в стране, препятствий я не вижу", - рассказал Юсупалиев.

Он добавил, что однодозовые препараты удобны и "в идеале прийти к однодозовым вакцинам это было бы очень полезно".

Кроме того, глава СЭС считает, что необходимо расширить линейку вакцин, применяемых в Узбекистане.

"Я думаю, нужно расширять линейку вакцин. Пандемия она еще здесь, чем больше будет вакцин и доступа, тем эффектнее будет работать система вакцинации", - пояснил он.

В настоящее время в республике прививку от коронавируса можно сделать российским "Спутником V", китайскими препаратами Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецкой Pfizer/BioNTech. Прививку уже получили около 60% взрослого населения Узбекистана.

Первая партия "Спутника Лайт" из 12 тыс доз вакцины была доставлена в Узбекистан 12 октября, она предназначена для тех граждан, которые участвуют в пилотной программе по ввозу 10 тыс трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.