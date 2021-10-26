Москвичи перед вынужденным локдауном бросились скупать продукты питания

Перед началом вынужденной нерабочей недели, введенной из-за роста заболеваний коронавирусом, москвичи бросились скупать продукты - выручка продовольственных магазинов в минувшие выходные в Москве выросла на 20%, - сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

"Несмотря на то, что продовольственные магазины продолжат работу в период нерабочих дней, их среднесуточная выручка за выходные 23-24 октября выросла на 20% и достигла 2,9 млрд рублей. Наиболее значительный рост оборотов показали специализированные продуктовые магазины: москвичи запасаются продуктами, но в отличие от прошлогодней ситуации, не опасаются их дефицита", - отметил Пуртов, передает РИА Новости.

Напомним, с 28 октября по 7 ноября в в столице решением мэра Москвы Сергея Собянина вводится режим нерабочих дней, в этот период будут закрыты торговые центры и большинство организаций, за исключением продовольственных магазинов, аптек и торговых точек с товарами первой необходимости.