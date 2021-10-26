Армянский парламент обсудит ситуацию на границе и демаркацию в закрытом режиме

Закрытые слушания по ситуации на границе и демаркации пройдут сегодня в Национальном собрании Армении, об этом пишут СМИ.

Соответствующее предложение выдвинула в августе парламентская оппозиция, сегодня в ходе заседания за инициативу проголосовали 63 депутата, передает Sputnik Армения.

Планируется, что на слушаниях выступят первый заместитель главы Генерального штаба ВС Армении Камо Кочунц и командующий погранвойсками Службы национальной безопасности Арман Маралчян.

При этом в слушаниях не примет участия глава МИД, на чем настаивала оппозиция. Вице-спикер НС Рубен Рубинян в связи с этим заявил, что целесообразность участия тех или иных докладчиков оценивало правительство.