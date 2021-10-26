Армянский парламент обсудит ситуацию на границе и демаркацию в закрытом режиме
Закрытые слушания по ситуации на границе и демаркации пройдут сегодня в Национальном собрании Армении, об этом пишут СМИ.
Соответствующее предложение выдвинула в августе парламентская оппозиция, сегодня в ходе заседания за инициативу проголосовали 63 депутата, передает Sputnik Армения.
Планируется, что на слушаниях выступят первый заместитель главы Генерального штаба ВС Армении Камо Кочунц и командующий погранвойсками Службы национальной безопасности Арман Маралчян.
При этом в слушаниях не примет участия глава МИД, на чем настаивала оппозиция. Вице-спикер НС Рубен Рубинян в связи с этим заявил, что целесообразность участия тех или иных докладчиков оценивало правительство.
Вестник Кавказа
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