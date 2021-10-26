Экс-президент: смерть Саакашвили станет катастрофой для Грузии

Если голодовка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили окончится его смертью, это станет катастрофой для страны в историческом контексте, такое мнение выразил его преемник, бывший глава государства Георгий Маргвелашвили в эфире "ТВ Пирвели".

Он пояснил, что фактически второму из пяти грузинских президентов угрожает мучительная смерть, передает Sputnik Грузия.

Первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия скончался 31 декабря 1993 года, обстоятельства его смерти до конца не установлены.

"Насколько мы готовы так писать нашу историю? Я сейчас не говорю о том, насколько он (Саакашвили - ред.) нравился или не нравился, виновный-невиновный. Юридические вопросы - это отдельно. Я говорю об историческом контексте", - пояснил свою позицию Маргвелашвили.

Экс-политик уточнил, что текущее развитие ситуации - это проблема не правящей "Грузинской мечты" и не оппозиционного "Единого национального движения", а государства как такового, и подобная перспектива - катастрофа для Грузии.

Именно поэтому, считает Маргвелашвили, решать проблему необходимо исходя из интересов не конкретных личностей, будь то Саакашвили или, например, Бидзина Иванишвили, а перспектив для государства.