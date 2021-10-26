В Киргизии число отравившихся суши возросло до 179

Продолжает расти число отравившихся в бишкекском кафе, накануне утром сообщалось о 118 пострадавших, сегодня людей, обратившихся за медицинской помощью после пищевого отравления, увеличилось до 179.

"Общее число обратившихся за медицинской помощью в организации здравоохранения города Бишкек и Чуйской области с пищевым отравлением составило 179 человек, среди которых 18 детей", - информирует министерство здравоохранения Киргизии.

По предварительной информации, все пострадавшие три дня назад употребляли в пищу блюда японской кухни в одном из бишкекских кафе. В настоящее время это кафе закрыто, проводится эпидрасследование.

Госпитализированы 50 человек, включая 12 детей и подростков, их состояние "специалисты оценивают как стабильное". "Остальные пострадавшие после оказания медпомощи отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства", - добавил в ведомстве.

В Киргизии с декабря 2018 года действовал мораторий на проведение проверок деятельности кафе, ресторанов, столовых и баров. Теперь мораторий отменен.