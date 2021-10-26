Крымские моряки отработали стрельбы по воздушным целям

Минувшей ночью в Крыму прошли совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Утес", которые провел экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Григорович", - говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" совместно с расчетом берегового противокорабельного комплекса шахтного базирования "Утес" Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы по плану итоговой проверки за летний период обучения", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Стрельба велась по ракете-мишени "Прогресс", выпущенной из установок комплекса "Утес": боевой расчет ПВО фрегата "Адмирал Григорович" обнаружил и взял ее на сопровождение, после чего поразил ее на дистанции более 40 км из зенитного ракетного комплекса "Штиль".

Также в рамках учений расчеты БПРК "Бал" отработали действия по уничтожению корабельной группы условного противника, - говорится в сообщении.