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Крымские моряки отработали стрельбы по воздушным целям

Крымские моряки отработали стрельбы по воздушным целям

Минувшей ночью в Крыму прошли совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Утес", которые провел экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Григорович", - говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" совместно с расчетом берегового противокорабельного комплекса шахтного базирования "Утес" Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы по плану итоговой проверки за летний период обучения", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Стрельба велась по ракете-мишени "Прогресс", выпущенной из установок комплекса "Утес": боевой расчет ПВО фрегата "Адмирал Григорович" обнаружил и взял ее на сопровождение, после чего поразил ее на дистанции более 40 км из зенитного ракетного комплекса "Штиль".

Также в рамках учений расчеты БПРК "Бал" отработали действия по уничтожению корабельной группы условного противника, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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