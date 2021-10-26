Микроавтобус с пассажирами и грузовик столкнулись на Ставрополье

Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком сегодня ночью в Ставропольском крае, об этом пишут СМИ.

По предварительной информации, примерно в 3:30 в Шпаковском округе водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, ехавшего по маршруту Волгоград-Ставрополь, выбрал небезопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовой автомашиной "КамАЗ", передает "Сайт Ставрополя 1777".

В момент аварии в салоне автобуса были два пассажира. Оба они, а также водитель, обратились за медпомощью, у них нашли ушибы и ссадины.

В УГИБДД по краю рассматривают версию о том, что авария могла случиться из-за усталости водителя. По факту ЧП идет проверка.