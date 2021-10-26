Почти 40% российских компаний набирают только привитых сотрудников

Исследование HeadHunter показало, что, на обязательной вакцинации от коронавируса настаивают 39% российских компаний, при этом большинство соискателей выступают против нее, передает РИА Новости. показало

Прививку уже сделали 46% опрошенных, из них 12% - по настоянию начальства, 42% сотрудников - по собственному желанию, еще 39% вакцинированных опрошенных не работают.

"На обязательной вакцинации настаивают 39% работодателей. Наибольшая доля таких компаний среди управления персоналом (54%), бухгалтерии (48%) и административного персонала (46%)", - отметили в HeadHunter.

Соискатели чаще (58%) отрицательно относятся к введению обязательной вакцинации, особенно много противников среди тех, кто трудится в сферах управления персоналом (70%), юриспруденции (68%), в ресторанном и гостиничном бизнесе (67%), являются рабочим персоналом (67%).

Прививку от коронавируса ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства готовы сделать 15% респондентов, чаще это мужчины.