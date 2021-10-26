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Найденная в Раменском граната отменила электрички из Быково

Найденная в Раменском граната отменила электрички из Быково

Сегодня утром под железнодорожной платформой "Быково" в подмосковном Раменском нашли похожий на гранату предмет, - сообщили в экстренных службах области.

Предмет со всеми мерами предосторожности был изъят сотрудниками ОВД, он похож на оборонительную гранату Ф-1, - передает РИА Новости.

Из-за опасной находки по станции были отменены электрички Быково-Москва, хотя остальные поезда, в том числе останавливающиеся на станции, следуют по расписанию, - добавили в экстренных службах.

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Вестник Кавказа

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