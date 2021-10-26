На премию Астрид Линдгрен претендуют пять писателей из Грузии

На Международную премию памяти шведской писательницы Астрид Линдгрен в 2022 году будут претендовать пять грузинских авторов.

Отметим, что с 2022 года номинантов выдвигает как Национальная парламентская библиотека им. И. Чавчавадзе, так и Дом писателей.

Среди номинантов премии оказались историк литературы Заза Абзианидзе, иллюстратор Варлам Джмухадзе, детский писатель Ирма Малацидзе, поэт и журналист Тея Топурия, автор детских книг Мариам Циклаури. Также на премию выдвинута Никозская Школа искусств имени Святого Александра Окропиридзе.

Премия памяти Астрид Линдгрен существует с 2002 года, это крупнейшая награда за достижения в области литературы для детей и юношества.