Турция не будет высылать послов десяти стран - СМИ

Турция не будет высылать из страны послов десяти государств, призвавших Анкару освободить гражданского активиста и бизнесмена Османа Кавалу, - сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посчитал конфликт исчерпанным после того, как дипломаты опубликовали заявления с обещанием соблюдать статью 41 Венской конвенции, которая требует от дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания. Он заявил, что послы "отступили от клеветы на нашу страну и теперь они будут более осторожны", - передает "Интерфакс".

Ранее послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции опубликовали совместное заявление с призывом к властям Турции "скорейшим образом и справедливо решить вопрос Кавалы", четыре года находящегося в тюрьме без приговора по обвинениям в участии в антиправительственных протестах в 2013 году и в причастности к попытке военного переворота в Турции в 2016 году, после чего послов вызвали в МИД Турции, где им сообщили, что такое заявление противоречит дипломатической практике, и назвали его неприемлемым. А 23 октября Эрдоган поручил МИД Турции выдворить из страны послов десяти стран, выступивших в поддержку Кавалы.