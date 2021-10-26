Байден потерпел два поражения перед Россией – СМИ

Президент США Джо Байден проявил слабость, что стало причиной двух внешнеполитических поражений Вашингтона, - написали в статье для National Interest обозреватели издания Рассел Берман и Рики Гилл.

Американский лидер "позволил" России достроить "Северный поток - 2", что, по их мнению, можно считать "жалкой капитуляцией".

"Байден баллотировался в президенты как ястреб, обещавший жестко ответить на проступки Кремля. Тем не менее, его администрация оказалась неожиданной удачей для Москвы, а энергетическая политика - первым провалом", - считают Берман и Гилл, передает РИА Новости.

Это решение американского президента было "странным" в контексте внутренней политики, оно позволило "отправить в прошлое энергетическую независимость, что идет на пользу Путину, а также наносит ущерб нашей национальной безопасности", - говорится в статье.

Вторым поражением Байдена стала реакция России на обращение США к странам Средней Азии по поводу возможностей базирования американских войск.

"Россия дала понять, что не потерпит размещения военных объектов США в Узбекистане или Киргизии и даже осмелилась предложить размещение американских войск на российских базах в Средней Азии", - пишут авторы, утверждая, что во времена Дональда Трампа невозможно было даже подумать о таком.