В столичном регионе потеплеет, но будет ветрено

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная с прояснениями погода, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Днем в регионе потеплеет – в Москве температура воздуха будет колебаться от шести до восьми градусов тепла, а в ночь на среду похолодает до плюс одного. В Подмосковье днем ожидается до девяти градусов тепла, а ночью тоже похолодает до одного градуса.

Ветер будет дуть теплый, юго-западный, однако порывы его будут достигать 15 м/с, в связи с чем в регионе до утра 28 октября объявлен желтый уровень погодной опасности.

Атмосферное давление составит 752 мм рт ст, - говорится в сообщении синоптиков.