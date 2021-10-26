В столичном регионе потеплеет, но будет ветрено
Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная с прояснениями погода, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.
Днем в регионе потеплеет – в Москве температура воздуха будет колебаться от шести до восьми градусов тепла, а в ночь на среду похолодает до плюс одного. В Подмосковье днем ожидается до девяти градусов тепла, а ночью тоже похолодает до одного градуса.
Ветер будет дуть теплый, юго-западный, однако порывы его будут достигать 15 м/с, в связи с чем в регионе до утра 28 октября объявлен желтый уровень погодной опасности.
Атмосферное давление составит 752 мм рт ст, - говорится в сообщении синоптиков.
Вестник Кавказа
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