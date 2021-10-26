В Москве парковка будет бесплатной

Власти Москвы в честь Дня народного единства с 4 по 6 ноября введут бесплатную парковку, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы всегда делаем парковки на улицах бесплатными по праздникам. В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября. Прошу водителей быть внимательными, не отвлекаться за рулем и парковаться без нарушений, чтобы избежать аварийно-опасных ситуаций", - приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что плата за парковку не будет взиматься даже на улицах с тарифом 380 руб./час. Платными останутся только парковки со шлагбаумом.

Ликсутов отметил, что парковки будут работать в прежнем режиме с 28 октября по 3 ноября, а также 7 ноября.