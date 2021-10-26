В центре Владивостока тушат пожар на старейшем рынке города

Минувшей ночью в центре Владивостока вспыхнуло здание старейшего в городе Некрасовского рынка, пламя охватило большую часть одноэтажного здания, - сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

Сигнал о пожаре на крупном одноэтажном крытом рынке в центре столицы Приморья поступил спасателям сегодня в 3:30 мск: прибывшие на место огнеборцы установили, что огонь распространился на площади 700 кв м, существовала и угроза распространения пожара, - передает РИА Новости.

Район улицы Некрасовской полностью заволокло дымом, дорога к рынку была перекрыта, что создало серьезные пробки. Все ближайшие многоквартирные дома от улицы Некрасовской до района Первая речка - в дыму, в воздухе стоит запах гари, трудно дышать.

С горящего рынка были эвакуированы 70 и спасены 10 человек. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Пожар локализован на 700 кв м. Его тушение продолжается, открытое горение на данный момент ликвидировано.