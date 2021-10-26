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Ушел из жизни глава профсоюзов Ингушетии

Ушел из жизни глава профсоюзов Ингушетии

Минувшим вечером на 72-м году ушел из жизни бывший депутат Народного собрания Ингушетии, председатель объединения профсоюзов республики Закрий Мамилов, - сообщили в больнице Назрани.

"Известный общественный деятель, бывший депутат скончался в больнице накануне вечером. В медучреждение он был доставлен с подозрением на коронавирус ", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Мамилов долгое время возглавлял объединение профсоюзов республики. Ранее от последствий коронавируса в республике скончались бывший советник главы Ингушетии, поэт и телеведущий Аслан Кодзоев, муфтий республики Абдурахман Мартазанов и известный в регионе ветеринарный врач Ахмед Умаров. Накануне жертвой инфекции стал экс-мэр ингушского Магаса Муса Бекбузаров.

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Вестник Кавказа

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