Рублю в новом году прочат высокую доходность

В будущем 2022 году рубль останется одной из самых высокодоходных валют, чем поспособствуют внутренние условия денежной политики, - рассказал ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"В 2022 году ставка российского Центробанка будет достаточно высокой. Предложений с подобной доходностью в мире весьма мало, а значит, рубль будет оставаться одной из самых привлекательных высокодоходных валют", - рассказал финансист, передает РИА Новости.

Если инфляция замедлится, рубль войдет в полосу роста реальной доходности. Давить на российскую валюту сможет лишь политика ведущих центральных банков. ФРС, Банка Англии и ЕЦБ, которые готовятся к ужесточению денежной политики, однако аналитик предположил, что год сложится "более спокойным в экономическом и политическом плане".

"Рубль уже выгодно отличается от подавляющего большинства валют своей высокой доходностью, низкой долговой нагрузкой России и отсутствием двойного дефицита бюджета. Поэтому смотрим в будущий год с надеждой на стабильность в диапазоне около 70,0-73,0 за $1 с незначительными отклонениями, а может и на существенное укрепление рубля, - заключил Кочетков.