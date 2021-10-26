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Главный мясокомбинат Крыма удвоил экспорт продукции

Главный мясокомбинат Крыма удвоил экспорт продукции

Мясокомбинат "Дружба народов", который является крупнейшим производителем мясной продукции в Крыму, удвоил экспорт за девять месяцев 2021 года.

В январе-сентябре этого года экспорт продукции мясокомбината вырос до 500 тонн, тогда как в за 2020 году - 219 тонн, сообщает пресс-служба Минсельхоза Крыма со ссылкой на вице-премьера республики - министра сельского хозяйства региона Андрея Рюмшина.

Комбинат производит более 120 видов колбасных изделий и более 100 видов мясных полуфабрикатов, продукция поставляется в Армению, Киргизию, Казахстан, Абхазию и Южную Осетию.

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Вестник Кавказа

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