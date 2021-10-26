Новая мутация коронавируса определяется российскими тестами – Роспотребнадзор

Почти все российские тест-системы успешно справляются с определением нового варианта штамма "дельта" AY.4.2, - заверил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Подавляющее большинство тест-систем на основе ПЦР или изотермической амплификации совершенно точно способны выявлять этот вариант вируса, как и многие другие геноварианты. Особенность этой линии - две ключевые замены в гене S-белка, который очень редко таргетируется разработчиками из-за известной изменчивости последовательности гена, потому они не влияют на эффективность тестов", - рассказал Хафизов, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщило британское Агентство по здравоохранению, новый вариант штамма "дельта" коронавируса может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с "дельтой". Три случая заражения новым вариантом AY.4.2 уже выявили в Москве и Московской области.