"Северный поток – 2" даст России независимость – СМИ

Новый газопровод "Северный поток – 2", построенный из России в Европу, позволит стране обрести независимость от сомнительных транзитеров, - уверен обозреватель Bloomberg Джулиан Ли.

Газопровод построен Россией для того, чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территории некоторых постсоветских республик и бывших стран-сателлитов, - написал аналитик, отметив, что после распада Советского Союза страна оказалась в зависимости от того, что ее трубопроводы пролегали через государства, неожиданно ставшие независимыми и не всегда дружественными по отношению к Москве. В их число вошли Украина, Молдавия, а также бывшие члены стран Варшавского договора Польша, Чехия, Румыния и Болгария, - передает РИА Новости.

"Отношения Москвы со многими из этих стран менялись, и далеко не в лучшую сторону с точки зрения России. …Неудивительно, что она намерена положить конец своей зависимости от подобных связей", - отметил обозреватель, предположив, что новый газопровод позволит России решить эту проблему, опровергнув популярное на Западе утверждение, что трубопровод создавался как "газовая ловушка" для Европы.