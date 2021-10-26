В Казахстане выявлено 1353 новых заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане было выявлено 1 353 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией – болезнь постепенно идет на спад, - сообщили в Минздраве страны.

В первой тройке по числу заболевших по-прежнему Алматы – здесь за сутки выявлено 239 новых случаев COVID, Павлодарская область, в которой насчитали 213 новых пациентов, и в Карагандинская область со 139 новыми инфицированными, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста новых заболевших зафиксировано в в Северо-Казахстанской (135), Акмолинской (126), Алатинской (119) областях и городе Нур-Султане – 116 пациентов.

В Казахстане за сутки от коронавирусной инфекции скончались 24 человека, от пневмонии - 18 человек, сообщил Минздрав.

Лечение от коронавируса продолжают получать 50 548 человек, из них в стационарах находится 8 860 пациентов, на амбулаторном уровне 41 688 пациентов.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 931 137 случаев коронавирусной инфекции.