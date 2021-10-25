Уолл-стрит прогнозирует наступление эры высоких нефтяных цен

Эпоха дешевых поставок нефти закончится навсегда. К такому выводу пришли некоторые крупнейшие эксперты по сырьевым рынкам на Уолл-стрит, где банки повысили свои долгосрочные прогнозы цен.

World Oil отмечает, что сланцевый бум в США привел к появлению лозунга "меньше и дольше", рынок сейчас зациклен на изменении климата и снижении интереса к инвестированию в ископаемое топливо. Вместо увеличения предложения компании вынуждены ограничивать свои расходы, что приводит к структурному недофинансированию нового производства, что будет удерживать цены на нефть на более высоком уровне в течение длительного времени. "Вы должны долго оставаться на рынке нефти, пока не будет найдена сбалансированная цена, - посоветовала клиентам Джефф Карри, руководитель отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs Group Inc. - Мы знаем, что она выше нынешних уровней, потому что пока не было большого роста капиталовложений и инвестиций".

Высокие цены на нефть

В дефиците предложения нет ничего нового. После обвала цен в 2014 году аналитики заговорили о том, что спрос может превысить объемы производства из-за недостаточных инвестиций. Но падение цен на энергоносители из-за COVID-19 в сочетании с насущными экологическими проблемами дает основание думать, что на этот раз все по-другому.

Число нефтегазовых буровых установок во всем мире восстановилось после минимумов, когда цены на нефть стали отрицательными в прошлом году, но их количество все равно упало более чем на 30% в начале 2020 года. Текущие цифры примерно такие же низкие, как и в 2016 году, по данным Baker Hughes Co., несмотря на то, что цены на нефть близки к семилетнему максимуму.

Среди банков, заявляющих о росте цен в течение длительного времени, Goldman заявляет, что к 2023 году нефть будет стоить 85 долларов. Morgan Stanley на этой неделе повысил так называемый долгосрочный прогноз на 10 долларов до 70 долларов, в то время как BNP Paribas ожидает, что в 2023 году цена на нефть составит почти 80 долларов. Другие банки, включая RBC Capital Рынки обсуждают перспективу того, что нефть находится в начале структурного движения вверх.

Такие оценки означают, что жизненно важный для мировой экономики товар стал структурно более дорогим. Ожидания по ценам на нефть лежат в основе оценки стоимости акций крупных международных нефтяных компаний, таких как Royal Dutch Shell Plc и BP Plc.

Со стороны инвесторов неуклонно падает аппетит к кредитованию. Только за последнюю неделю крупнейшие французские банки заявили, что с начала следующего года они сократят финансирование сланцевой нефтегазовой отрасли. Эквадору недавно пришлось удвоить количество банков, которые могли бы предоставить ему кредитные гарантии, поскольку финансовые учреждения избегали предприятий, добывающих нефть из Амазонки.

Неустойчивость

Не все согласны с идеей о том, что цены могут оставаться на высоком уровне. В этом месяце Citigroup Inc. заявила, что цена на нефть в диапазоне ниже 30 и выше 60 долларов выглядит неустойчивой в долгосрочной перспективе. Сохранение цены выше 50 долларов может привести к тому, что на рынке появятся дополнительные 7 млн баррелей в день, написали аналитики банка: "Среднесрочные показатели затрат по-прежнему указывают на реалистичный диапазон стоимости от 40 до 55 долларов за баррель".

Другие аналитики считают, что ситуация меняется, особенно с учетом изменений в США. С одной стороны, сланцевые компании США, акции которых котируются на бирже, по-прежнему ограничены в росте добычи. Когда в феврале EOG Resources Inc. заявила, что планирует увеличить добычу, ее акции упали больше всех компаний, входящих в индекс S&P 500. С тех пор на такой шаг шли немногие.

Вместе с тем, влияние сокращения буровых установок становится все более очевидным. В ноябре Пермский бассейн был единственным месторождением на суше США, продемонстрировавшим значительный рост добычи в годовом исчислении.

В то время как некоторые из ключевых производителей ОПЕК+ отмечают, что у них есть свободные мощности, которые они могут использовать в следующем году, другие, включая Нигерию и Анголу, уже демонстрируют готовность бороться за дальнейшее увеличение добычи.

Международное энергетическое агентство отметило, что при нынешней политике спрос на нефть начнет снижаться только в 2030-х годах. Тем не менее, по оценкам Morgan Stanley, к 2025 году предложение может перестать расти, что приведет к значительному дефициту.

"Мы работаем на нулевом уровне капвложений, в то время как спрос не следует траектории с нулевым показателем, - сказал Мартин Ратс, нефтяной стратег банка. - Спрос будет выше 100 млн баррелей в день до конца 2020-х годов, но что касается предложения, мы не сможем производить такие объемы при текущих уровнях инвестиций".