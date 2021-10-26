Россия сыграет главную роль в возрождении ядерной сделки с Ираном

В последние недели Иран неоднократно заявлял, что готов вернуться за стол переговоров для обсуждения деталей, касающихся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). США, со своей стороны, также настаивали на том, что Тегерану нужно срочно вернуться к переговорам по ядерной сделке.

Modern Diplomacy пишет, что 13 октября госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с министрами иностранных дел ОАЭ и Израиля заявил: "Мы по-прежнему считаем, что дипломатия - самый эффективный способ добиться результатов, но чтобы заниматься дипломатией, нужен диалог, а его нет - мы не видели со стороны Ирана готовности пойти на диалог на данный момент". В августе президент США Байден на встрече с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом заверял, что Вашингтон готов рассматривать другие варианты, если дипломатический подход к иранскому вопросу не сработает. Это резко контрастировало с его позицией по отношению к Ирану в первые дни его пребывания в должности.

Ключевую роль в возвращении Ирана за стол переговоров играет Россия, которая призывает США снять некоторые санкции, введенные против ИРИ. 6 октября в во время визита министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир-Абдоллахияна в Москву с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсуждался ряд вопросов, касающихся отношений между Ираном и Россией, однако ядерная сделка была первоочередным вопросом повестки дня. Тогда была обоюдно подтверждена целесообразность скорейшего возобновления переговоров между сторонами ядерной сделки в целях ее восстановления в изначальной конфигурации, без каких-либо довесков и изъятий. Москва и Тегеран солидарны в том, что региональная стабильность и безопасность – предмет отдельной дискуссии между всеми заинтересованными сторонами.

Здесь уместно отметить, что Иран стремится подписать стратегическое соглашение с Россией по аналогии с тем, что он подписал с Китаем, причем тогда Россия будет иметь значительные рычаги воздействия на Тегеран. Комментируя этот вопрос, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сказал: "Первоначальные договоренности по этому документу, озаглавленному Глобальное соглашение о сотрудничестве между Ираном и Россией, были достигнуты".

Во время недавнего визита премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Москву 22 октября 2021 года, он обсуждал на встрече с президентом России Владимиром Путиным ряд двусторонних вопросов, в том числе тему иранской ядерной сделки. Предполагается, что Путин обозначил позицию России, которая поддерживает дипломатическое решение проблемы обогащения ядерного оружия Ираном, в то время как Израиль выразил озабоченность по поводу ядерной программы.

В то время как страны Совет сотрудничества государств Персидского залива, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, выступавшие против возобновления ядерной сделки с Ираном, смягчили свою критику этой сделки, поскольку сами работают над улучшением отношений с Ираном, Израиль по-прежнему противостоит возобновлению соглашения, и администрация Байдена в последнее время также начала занимать более агрессивную позицию (не сильно отличающуюся от позиции администрации Трампа) и, похоже, не желает идти на какие-либо существенные уступки, чтобы возродить СВПД.

Москва может сыграть важную роль в возвращении Тегерана за стол переговоров, а также убедить Иран избегать максималистского подхода. В последние месяцы стратегическое значение Москвы возросло не из-за ее близости к Пекину, а потому, что ее позиция в отношении ситуации в Афганистане и Иране была прагматичной. Россия также является одной из немногих стран, которые смогли поддерживать хорошие отношения как с Израилем, так и с Ираном.

Сложно сказать, может ли участие России в ключевых глобальных вопросах, особенно по ядерной сделке с Ираном, привести к каким-либо ощутимым результатам. Многое будет также зависеть от того, захочет ли администрация Байдена, провалившаяся в Афганистане, мыслить нестандартно и идти на риски. Также важно, чтобы отношения Вашингтона и Москвы оставались управляемыми, если не идеальными, и чтобы обе стороны осознавали важность тесного сотрудничества по важным глобальным вопросам.