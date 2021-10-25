Антонов: стратдиалог России и США развивается в верном направлении

Российский посол в США Анатолий Антонов охарактеризовал как профессиональный и предметный диалог Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности. Соответствующее заявление он озвучил на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения при Мидлберрийском институте, текст выступления распространила дипмиссия.

"Разговор развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер", - пояснил дипломат.

По его словам, уже сегодня достигнут такой значимый результат, как определение цели стратдиалога - в его основу ляжет определение режима контроля над вооружениями в развитие действующего на данный момент ДСНВ.

Антонов уточнил, что Москва и Вашингтон справились с организационными моментами, сформированы две рабочие группы, которые займутся обсуждением общих подходов к способам перспективного контроля над вооружениями, рамок и целей формируемого режима.

"Стороны условились также заняться конкретными видами и классами вооружений, технологиями и действиями, оказывающими влияние на стратегическую стабильность", - отметил посол.

При этом глава дипмиссии призвал не политизировать профессиональный разговор по стратстабильности.