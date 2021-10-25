Умный пешеходный переход заработает на Каскадной лестнице в Железноводске

Самый крупный пешеходный переход откроют в Железноводске на Новой Каскадной лестнице, он будет внедрен в цифровую платформу "Умный город". Об этом сообщают ставропольские СМИ.

С помощью новых технологий будут обеспечены дополнительная уличная подсветка, световые дорожные знаки и грунтовая иллюминация разметки - все элементы будут включаться при приближении пешехода к переходу.

А благодаря интеллектуальному видеонаблюдению власти смогут круглосуточно вести статистику и аналитику потока пешеходов и автомобилей для обеспечения безопасности и контроля за дорожной обстановкой.

"Мы продолжаем цифровизацию нашего курорта. А поскольку Железноводск - это город прогулок, безопасность переходов - одна из главных задач. Это единственное место в нашем городе-курорте, где автомобильная дорога пересекает нашу пешую Каскадную лестницу. И чтобы сделать ночные прогулки по Каскадке для наших жителей и гостей курорта еще более безопасными, применим новые умные технологии организации пешеходного перехода", - цитирует главу Железноводска Евгения Моисеева "Сайт Ставрополя 1777".