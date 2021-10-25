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Тбилиси впервые примет кинофестиваль моды

Тбилиси впервые примет кинофестиваль моды

Кинофестиваль моды впервые состоится в Тбилиси с 29 ноября по 1 декабря 2021 года. Такое сообщение распространили организаторы.

Мероприятие станет первым подобным фестивалем на Южном Кавказе. Его задача - представление моды как формы коммуникации через кино:  на фестивале будет создана платформа, на которой именно мода объединит другие области искусства и даст импульс появлению новых видений.

Официальным представителем мероприятия станет организация JAMPROJECT, в которую входят тбилисский коллектив художников, занимающиеся продакшн, медиапроизводством, визуальной коммуникацией в различных формах. JAMPROJECT появился в 2019 году и является одним из самых успешных проектов, реализованных в рамках Mercedes-Benz Fashion Week.

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Вестник Кавказа

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