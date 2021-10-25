На Ставрополье объявлена пятидневная охота на лихачей

В Ставропольском крае приступают ко второму этапу профилактической операции "Скорость", направленному на борьбу с лихачами.

В период с 26 по 30 октября сотрудники ГИБДД будут дежурить на дорогах крупных городов Ставропольского края и наиболее аварийных участках трасс.

Патрули будут выставлены в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Георгиевском, Минераловодском, Александровском, Курском, Арзгирском, Благодарненском, Нефтекумском, Степновском, Кировском округах. Работа также будет вестись в регионе Кавминвод и на трассе "Кавказ", передает "Победа26".

Напомним, первый этап операции "Скорость" прошел с 14 по 18 октября. Он затронул Апанасенковский, Буденновский, Грачевский, Красногвардейский, Новоселицкий, Труновский, Шпаковский, Изобильненский, Ипатовский, Новоалександровский, Петровский и Советский округа.