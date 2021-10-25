Ильхам Алиев: азербайджанский народ-созидатель отстроит Губадлы заново

Азербайджанский народ - созидатель, и он отстроит освобожденный Губадлы. Об этом заявил президент, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Губадлинского района.

Глава государства заверил, что будут восстановлены все села Губадлинского района и город Губадлы.

Ильхам Алиев пообещал, что по окончании восстановительных работ во всех деоккупированных городах и селах улицы и школы будут названы именами шехидов.

Президент добавил, что Зангиланский аэропорт сдадут в эксплуатацию в будущем году.

Он подчеркнул, что самая большая награда для него - это радость и гордость в глазах бывших вынужденных переселенцев.