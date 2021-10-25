Генплан Геленджика будут обсуждать до 16 ноября

Новый генеральный план города Геленджик будет обсуждать на публичных слушаниях с 25 октября по 16 ноября, сообщили в мэрии курорты.

Документ ограничивает строительство в приморской зоне Геленджика, что вызвало широкие споры среди горожан.

"Чтобы не нервничать зря, свои вопросы лучше задать специалистам, а не размещать в интернете надуманную информацию. Ограничения касаются нового строительства, существующие строения могут использоваться без изменений. В дальнейшем нормативы строительства в 500-метровой зоне моря будут определены градостроительными регламентами при разработке новых Правил землепользования и застройки", - отметили в городской администрации.

Ознакомиться с проектом можно во Дворце культуры в будни (10.00-13.00), в управлении архитектуры и градостроительства, каждую среду (15.00-18.00), а также во время выездных публичных слушаний. Замечания горожан принимаются до 16 ноября.

Выездные слушания будут проводиться практически ежедневно, график опубликован в Instagram-аккаунте администрации Геленджика.