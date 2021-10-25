Детские команды КВН "Юный Кавказ" соберутся в Грозном

В столице Чечни в конце ноября пройдет фестиваль КВН, в котором примут участие детские команды из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и юга России, - сообщил инициатор проекта, руководитель "Единой детско-юношеской организации Чечни" Юсуп Бетмерзаев.

"Фестиваль будет проходить в течение трех дней - с 25 по 28 ноября в Грозном. Мы ожидаем около 120 участников. Всего будет семь команд из регионов СКФО, а также четыре приглашенные команды из ЮФО - Краснодарского края, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей. Также мы ходим пригласить команду из Москвы", - рассказал Бетмерзаев, передает ТАСС.

Идея фестиваля детского КВН стала продолжением развития детского движения КВН в Чечне, где первая школьная команда появилась три года назад. КВН в республике очень популярен, и три года назад на сцену вышла первая детская команда - "ЮК-Грозный". Они смогли заявить о себе, и в 2019 году дети приняли участие во всероссийском фестивале детских команд КВН в Анапе, где завоевали Гран-при и дошла до полуфинала, - добавил Бетмерзаев.

Всего за три года существования детской команды она завоевала шесть Гран-при на различных фестивалях и конкурсах. Однако на этом инициаторы проекта решили не останавливаться и вскоре провели первый открытый кубок среди школьных команд КВН в Чеченской Республике.

Следующим шагом в развитии детского движения КВН в Чечне должна стать "Школа детского КВН" - сейчас идет подготовка заявки на грантовый конкурс.