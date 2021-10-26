Житель Ставрополья ответил битой на оскорбления от односельчанина
Молодой житель Ставрополья обвиняется в избиении оппонента битой, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по краю.
В нем говорится, что правоохранители окончили расследование уголовного дела против 20-летнего жителя села Северного, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.111 УК РФ_).
"Следствием установлено, что молодой человек нанес травмы 37-летнему односельчанину, с которым у него возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Причиной стала нецензурная брань и оскорбления в адрес подозреваемого и его матери", - пояснили в управлении.
Во время конфликта обвиняемый нанес потерпевшему удар бейсбольной битой в область левого локтя, в результате пострадавший получил закрытый перелом локтевой кости, что было квалифицировано как причинен тяжкий вред здоровью.
Агрессор признал вину, дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Александровский окружной суд, где оно будет рассмотрено по существу.
Вестник Кавказа
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