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На Кубани подошел к концу фестиваль казачьей культуры

На Кубани подошел к концу фестиваль казачьей культуры

Крупнейший в России фестиваль казачьей культуры "Александровская крепость" завершился в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, сообщает RuNews24.

В мероприятии приняли участие около 150 казачьих коллективов. Организатором выступил фонд Олега Дерипаски "Вольное дело".

Отмечается, что на фестивале были представлены более 100 мероприятий, затрагивающих певческие, фольклорные, ремесленные и кулинарные традиции казаков.

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