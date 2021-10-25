На Кубани подошел к концу фестиваль казачьей культуры

Крупнейший в России фестиваль казачьей культуры "Александровская крепость" завершился в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, сообщает RuNews24.

В мероприятии приняли участие около 150 казачьих коллективов. Организатором выступил фонд Олега Дерипаски "Вольное дело".

Отмечается, что на фестивале были представлены более 100 мероприятий, затрагивающих певческие, фольклорные, ремесленные и кулинарные традиции казаков.