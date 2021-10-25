Светлану Светличную ищут в Москве

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Москве доложить ему об обстоятельствах исчезновения актрисы Светланы Светличной. Об этом рассказали в пресс-службе СКР.

В ведомстве отметили, что артистка неоднократно участвовала в творческих встречах и мероприятиях с кадетами и молодыми следователями, всегда проявляя неравнодушие и отзывчивость при воспитании молодого поколения. "И в этой ситуации ведомство также не может остаться в стороне от произошедшего. Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Стрижову А. А. доложить об обстоятельствах возможного исчезновения Светланы Афанасьевны Светличной", - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что полицейские выясняют местонахождение живущей в Москве 81-летней Светланы Светличной, которая перестала выходить на связь 21 октября.

Источник сообщает, что, по предварительным данным, она страдает деменцией.

В пресс-службе ГУ МВД России по столице уточнили, что накануне в ОМВД Богородское поступило заявление от мужчины, который рассказал, что его мать 1940 года рождения с 21 октября не выходит на связь, где она находится, неизвестно.