Животных Кавказского заповедника будут фиксировать новые фотоловушки

На звериных тропах животных, обитающих в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике, помимо старых, появились новые фотоловушки, которые разместили технические службы организации – теперь их здесь более сотни, - сообщила пресс-служба заповедника.

"От кордона Лаура до подножья горы Чугуш и верхней границы леса на высоте в 100 м друг от друга установлено 10 фотоловушек. Мы хотим понять, что происходит с животными - копытными, хищниками, обитающими в этом районе, на протяжении годового цикла", - рассказал ведущий научный сотрудник заповедника Сергей Трепет, передает ТАСС.

Новая техника срабатывает на движение, запись ведется в фото- или видео формате. Старую технику тоже привели в порядок – им поменяли карты памяти и аккумуляторы, и теперь они должны исправно работать почти полгода, до схода основной массы снега.

Сотрудники заповедника уже просмотрели собранный фотоловушками материал. В кадры попали кабаны, медведи, барсуки, косули и совсем неожиданно - олени, которые на Южном склоне Кавказского хребта считаются достаточно редким видом. Теперь полученную с фотоловушек информацию будут уже детально изучать и анализировать, после чего, собрав весь материал за 12 месяцев, ближе к лету 2022 года, ученые сделаю выводы о годовом цикле жизни животных, - уточнили в пресс-службе.