Туристы смогут въехать на Северный Кавказ по электронным визам

Аэропорты Северного Кавказа в числе 20 других аэропортов включили в список пунктов пропуска иностранцев по электронной визе, следует из распоряжения правительства России.

Документ вносит изменения в перечень пунктов пропуска через госграницу России, где иностранные туристы могут въехать в страну на основании единой электронной визы. В нем перечислены 20 воздушных гаваней, пункты пропуска которых получили такие полномочия.

Реестр пунктов пропуска, где действуют электронные визы, был создан в январе, на тот момент ближайшей для Северного Кавказа территорией был аэропорт Ростова-на-Дону. Теперь же въехать в округ по электронной визе можно через аэропорт Владикавказа в Северной Осетии, Грозного - в Чечне, Махачкалы - в Дагестане, Нальчика - в Кабардино-Балкарии, Минвод - на Ставрополье.

Напомним, порядок оформления электронной визы был утвержден в ноябре прошлого года. Процедура была упрощена - для нее не требуются приглашения, брони в отеле и прочие документы о цели путешествия. Желающим достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор и дождаться уведомления. Электронная виза дает право нахождения в России не более 16 суток.