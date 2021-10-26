Как стамбульский раввин помог эвакуировать последнего еврея Афганистана

О проживающем в Стамбуле раввине Менди Хитрике, который изучает еврейское наследие Турции во время своих путешествий по стране, заговорили на прошлой неделе после того, как он помог эвакуировать в безопасное место человека, известного как "последний еврей Афганистана". Анатолийское агентство пишет, что Завулон Симантов, в эвакуации которого Хитрик принял участие в сотрудничестве с турецкими МИДом, прибыл в Стамбул 17 октября.

Раввин Менди Хитрик - председатель Альянса раввинов в мусульманских государствах, ассоциации, занимающейся объединением и поддержкой глав еврейских общин в преимущественно мусульманских странах. Хитрик родился в Израиле, но с 2003 года проживает в Стамбуле. 44-летний раввин, свободно владеющий турецким языком, занимается вопросами кошерного питания и проверяет, соблюдаются ли компаниями требования еврейского закона, аналогичные мусульманским стандартам халяль. Два года назад он был избран председателем Альянса раввинов мусульманских государств, объединяющего 45 раввинов из 14 преимущественно мусульманских стран, включая Казахстан и Азербайджан.

"Мы также стараемся помочь изолированным евреям, проживающим в разных местах, - говорит Хитрик. - Организации со штаб-квартирой в мусульманских странах гораздо легче помочь еврею в Афганистане, Ливане или Ливии". Раввин рассказал, что когда в августе этого года талибы (радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ) захватили Кабул, Альянс раввинов был обеспокоен судьбой Симантова, которой сначала была арестован, правда, затем освобожден.

"Турция уже не раз спасала людей"

Хитрик сообщил, что вначале Симантов чувствовал себя вполне комфортно в Афганистане, где когда-то проживала большая еврейская община, в основном в провинции Герат на границе с Ираном, где он родился и жил до переезда в Кабул. "После прихода талибов Симантов сначала хотел остаться. Но когда ситуация изменилась, количество перелетов стало сокращаться, он попросил об эвакуации", - сказал раввин.

Именно Хитрик помог Симантову получить транзитную визу из Турции, где он находится перед тем как отправиться в конечный пункт назначения – в США. "Турция уже не раз спасала людей: венгерских евреев в 1350 году, испанских евреев в 1492 году, профессоров, изгнанных из Германии в 1930-х годах, и многих других", - сказал раввин, добавив, что через Турцию из Советского Союза бежала и его бабушка в 1936 году. В Турции с древних времен существовали еврейские общины, и многие изгнанные из Испании и Португалии евреи отправились в Османскую империю в XV веке. В частности, в Стамбуле до сих пор сохраняется еврейская община. Известно, что Турция была пристанищем для евреев во время Второй мировой войны.

Развод по Zoom

"Я поучаствовал в спасении жизни Симантова. Я горжусь тем, что Турция спасла ему жизнь. Он счастлив, что его жизни ничто не угрожает", - сказал Хитрик, добавив, что прожив в Кабуле несколько десятилетий, Симантов скучает по своим друзьям, близкому окружению и дому. "Быть одиноким евреем в Кабуле нелегко. Это определенно отражается на действиях человека", - сказал раввин, добавив, что вопрос религиозной бракоразводной процедуры Симантова с женой был также улажен. "Я сказал, что мы должны спасти его жену. Сказал, что мы постараемся помочь ему чем можем, но перед этим нужно развестись с женой после 20 лет брака. Он согласился, и вместе с другими ведущими раввинами мы позаботились об этом. Возможно, это один из немногих случаев в мире, когда религиозная бракоразводная процедура была совершена через Zoom," - сказал Хитрик, отметив, что процесс проходил при участии раввинов из Стамбула и Австралии.

Как живет сам раввин

Хитрик довольно активен в интернете, у него более 6 тысяч подписчиков в Твиттере. Как инспектор кошерных продуктов питания, он посещает с проверками различные предприятия по производству пищевых продуктов по всей Турции. Сюда входят "все виды продуктов питания, которые экспортируются из Турции в другие страны, в США, Израиль, Европу", - объяснил раввин. "Многие кошерные законы имеют схожие черты с вегетарианством и халялем, - сказал он, пояснив, что Турция является основным поставщиком кошерной продукции. По его словам, сейчас в Турции около 400 или 500 заводов, имеющих сертификаты кошерности.

С начала войны в Сирии Турция приняла около 4 миллионов сирийцев, больше, чем любая другая страна мира. В последние годы турецкое правительство активизировало усилия по восстановлению и открытию старых церквей и синагог, в том числе многих культовых сооружений, двери которых были закрыты более века. Хитрик также рассказал про западную турецкую провинцию Маниса, где он встречался с турецкими имамами. "Только представьте раввина и имама, которые весь день ходят в поисках кладбищ, еврейских синагог и тому подобного. Мы все являемся частью этой людской мозаики", - сказал он, отметив, что нигде в Турции не сталкивался с дискриминацией.