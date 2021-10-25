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Жительница Губадлы подарила Мехрибан Алиевой сделанный своими руками келагаи (ВИДЕО)

Жительница Губадлы подарила Мехрибан Алиевой сделанный своими руками келагаи (ВИДЕО)

Жительница Губадлы во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди подарила Мехрибан Алиевой келагаи. Соответствующее видео опубликовал телеканал AZ TV.

На встрече с общественностью Губадлинского района Мехрибан Алиева побеседовала с жителями, возвратившимися на свои исконные земли.

Они выразили благодарность за освобождение земель от оккупации.

Одна из жительниц Губадлы подарила первой леди келагаи, который она сделала своими руками.

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Вестник Кавказа

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