Жительница Губадлы подарила Мехрибан Алиевой сделанный своими руками келагаи (ВИДЕО)

Жительница Губадлы во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди подарила Мехрибан Алиевой келагаи. Соответствующее видео опубликовал телеканал AZ TV.

На встрече с общественностью Губадлинского района Мехрибан Алиева побеседовала с жителями, возвратившимися на свои исконные земли.

Они выразили благодарность за освобождение земель от оккупации.

Одна из жительниц Губадлы подарила первой леди келагаи, который она сделала своими руками.