Житель Пятигорска использовал молоток как последний аргумент в споре с собутыльником
Уголовное дело по факту побоев, нанесенных во время застолья, открыто в Пятигорске. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.
В дежурную часть обратился 41-летний местный житель, мужчина заявил, что ему были нанесены телесные повреждения.
Правоохранители установили, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель. Потерпевший пришел в гости, где вместе с другими знакомыми употреблял спиртные напитки.
"Между ним и одним из мужчин произошел спор, переросший в конфликт, в результате которого последний нанес гостю по голове несколько ударов гаечным ключом и молотком", - пояснили в полиции.
Агрессор был доставлен в городской отдел внутренних дел, где признался в случившемся, уточнив, что конфликт вспыхнул на фоне начавшегося спора.
Экспертиза установила, что здоровью потерпевшего нанесен легкий вред.
Открыто уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ.
Вестник Кавказа
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