Житель Пятигорска использовал молоток как последний аргумент в споре с собутыльником

Уголовное дело по факту побоев, нанесенных во время застолья, открыто в Пятигорске. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть обратился 41-летний местный житель, мужчина заявил, что ему были нанесены телесные повреждения.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель. Потерпевший пришел в гости, где вместе с другими знакомыми употреблял спиртные напитки.

"Между ним и одним из мужчин произошел спор, переросший в конфликт, в результате которого последний нанес гостю по голове несколько ударов гаечным ключом и молотком", - пояснили в полиции.

Агрессор был доставлен в городской отдел внутренних дел, где признался в случившемся, уточнив, что конфликт вспыхнул на фоне начавшегося спора.

Экспертиза установила, что здоровью потерпевшего нанесен легкий вред.

Открыто уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК РФ.