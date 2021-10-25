Чечня уйдет на нерабочие дни 30 октября

Нерабочие дни объявлены в Чечне с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с Covid-19, такой указ издал и.о. главы региона Муслим Хучиев.

"Установить для лиц, занимающих государственные должности в Чеченской Республике, и государственных гражданских служащих Чеченской Республики с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни ... с сохранением за ними денежного вознаграждения, ежемесячного денежного поощрения и денежного содержания соответственно", - цитирует документ ТАСС.

Точки общепита, торговли и предоставления услуг смогут работать только при условии проверки QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенном коронавирусе у посетителей.

Вступит в силу запрет на массовые общественные и политические мероприятия с участием более 50 человек.

Лицам 60 лет и старше, а также тем, кто имеет тяжелые хронические заболевания, рекомендуется уйти на режим полной самоизоляции, кроме обращения за медицинской помощью или принятия мер в иных угрожающих жизни и здоровью случаях.

В указе также предлагается муфтияту подготовить рекомендации по уменьшению числа участников и масштабов религиозных мероприятий, в том числе на коллективных молитвах в мечетях.