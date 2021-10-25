Молодежь Кисловодска получит военно-патриотический центр

В ставропольском Кисловодске заработает центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", - сообщил сегодня исполняющий обязанности главы администрации курорта Вячеслав Сергиенко.

"В Кисловодске появится центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", - написал Сергиенко в Instagram, передает ТАСС.

Пока создание центра сдерживает неопределенность с объектом, где расположится этот центр, поскольку он должен стать площадкой для образования не только кисловодских ребят, но и местом притяжения делегаций других городов и регионов, - поведал и. о. главы города.

Задача таких центров - развивать командный дух среди подростков, чувство ответственности за себя, родных и близких, а также знакомить их с передовыми технологиями оборонной промышленности и улучшать физическую подготовку, - поэтому в данном случае место его расположения имеет большое значение, - отметил Сергиенко.

Точных сроков создания центра пока нет, - добавили в пресс-службе города-курорта.