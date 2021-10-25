Сельские больницы Ставрополья пополнили новые скорые

Сельские медики Ставрополья получили 21 автомобиль скорой помощи, - сообщил сегодня губернатор края Владимир Владимиров.

"Новые машины скорой помощи - всего их 21, в том числе 3 реанимобиля - были направлены из Ставрополя в разные территории края. Они заступили на службу преимущественно в больницах сельской местности", - написал он в своем аккаунте в Instagram, передает ТАСС.

"Медработники станций скорой медицинской помощи сейчас трудятся в непростых условиях – с приходом пандемии нагрузка значительно увеличилась. Врачи и медсестры, фельдшеры и санитары должны работать в хороших условиях на современном оборудовании", - отметил председатель Думы Ставрополья Николай Великдань.

Всего за пять лет для медучреждений Ставрополья было закуплено 229 машин скорой помощи, оборудованных всем необходимым для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи при транспортировке пациентов, - добавили в правительстве края.