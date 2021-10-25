В Северной Осетии представили модель развития экономики региона

Экономика Северной Осетии будет развиваться на базе пяти наиболее эффективных проектов, включенных в модель экономического развития региона, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в понедельник по итогам совещания по рассмотрению моделей экономического развития субъектов СКФО под руководством вице-премьера Александра Новака.

"Модель разработана в соответствии с методическими рекомендациями, подготовленными Минэкономразвития России. В ней определены пять так называемых прорывных - наиболее эффективных проектов, которые выведут республику на новый уровень развития, - это создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон", строительство тепличного комплекса, закладка яблоневого сада и возведение плодохранилища, создание вертикально интегрированного агрохолдинга и проекта по развитию форелевого хозяйства", - рассказал премьер-министр Северной Осетии Борис Джанаев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Туристические проекты республики включают в себя создание всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Мамисон", инвестиционного проекта "Туристский кластер "Горная Дигория", "Алания парка" - на общую сумму более 23 млрд рублей.

В агропромышленном комплексе планируется реализация ряда проектов по садоводству, строительству тепличных комплексов, рыбоводству, переработке сельхозпродукции, мясному и молочному скотоводству. Всего 17 проектов АПК потребуют 32 млрд рублей инвестиций.

В проект развития промышленности включено шесть промышленных проектов на 4,5 млрд рублей: наиболее значимые из них - организация капитального ремонта электропоездов переменного тока и пассажирских вагонов, возобновление производства сверхчистой меди, создание предприятий по производству органических удобрений и по производству строительных материалов.

В сфере ЖКХ планируется обновить изношенные коммунальные сети, а также внедрить программу устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, - уточнили в пресс-службе.