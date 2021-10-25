Кубань ночью подморозит до -15

Нынешней ночью в Краснодарском крае ожидаются морозы до -15 градусов, - сообщает краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В ночь с 25 на 26 октября в отдельных районах Кубани будет туманно. Ветер северный и северо-восточный со скоростью 4-9 м/с, местами возможны порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью от 1 до 4 со знаком минус, а местами в восточной половине края столбик термометров опустится до 5- 10 мороза, в горах температура воздуха ночью -10-15 со знаком минус, днем здесь воздух прогреется максимум до 3 градусов тепла", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг".

С 27 октября по ночам в ночное время прогнозируемая температура воздуха составит от -3 до +2, в горах до -8 градусов, - говорится в сообщении.