Туристов на въезде в Севастополь будут встречать ковидные блокпосты

На предстоящий период нерабочих дней на въезде в Севастополь выставят блокпосты, которые будут проверять QR-коды у въезжающих автотранспортом туристов: как пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, это необходимо для ограничения туристического потока.

Несмотря на то что многие туристы отменили бронирование после введения ограничений, некоторые гости могут решить разместиться в частном секторе, и новые ограничения должны помочь справиться с нелегальными отдыхающими, пишет "Интерфакс".

Прошлой весной во время нерабочей недели в Севастополе на въезде в город также стояли блокпосты, наряды которых мерили температуру у туристов, спрашивали их о недавних визитах за границу и записывали их контактные данные.

Напомним, сегодня на территории Крыма начала работать система QR-кодов для посещения общественных мест.